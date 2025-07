Durchsuchung Untreue im Magdeburger Landtag? Fraktionsräume durchsucht

Die Fraktionen von CDU, SPD und AfD stehen in Sachsen-Anhalt im Verdacht, unzulässige Zahlungen an Abgeordnete geleistet zu haben. Was hinter dem Polizeigroßeinsatz in Magdeburg steckt.