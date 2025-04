Arztversorgung in der Debatte: 30 Hausarztstellen fehlen

Studenten sollen angelockt werden

Medizinstudierende habe man in Baden-Württemberg derzeit so viele im System wie noch nie, sah Petra Krebs, gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Landtag, einen Lichtblick. Durch Programme wie „The Ländarzt“ versuche man nun, wieder mehr von ihnen dazu zu bewegen, sich gegen eine Spezialisierung und für die Allgemeinmedizin zu entscheiden. Der Kreis flankiere dies mit der Gesundheitskonferenz, die Studenten einen mit Vergünstigungen verbundenen hausärztlichen Blockunterricht im Dreiland anbiete, ergänzte Mion.

Arbeitsbelastung ist zu hoch

Um den Beruf des Hausarztes mit eigener Praxis im ländlichen Raum für junge Allgemeinmediziner wieder attraktiv zu machen, müsse die Arbeitsbelastung von derzeit mehr als 60 Stunden in der Woche auf maximal 40 gesenkt werden, war man sich einig. Das Arbeiten in interdisziplinär vernetzten Teams und die Schaffung einer „Zwischenebene“ aus Fachkräften, die den Hausärzten Routineaufgaben abnehmen, seien dazu nötig. Und: „An der Telemedizin führt kein Weg vorbei“, ergänzte Krebs. Deshalb habe der Kreis einen digitalen Gesundheitskompass entwickelt, der im Sommer freigeschaltet werde, so Mion.

Medizinisches Versorgungszentrum als Lösung?

Ein Vernetzungsmodell auf kommunaler Ebene könnte ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) sein, das die Grünen auch für Weil beantragt haben. Um ein solches zu realisieren, müsse die Kommune aber Bürgschaften übernehmen, aktiv auch im Ausland um Mediziner werben, diese dann durch langwierige Anerkennungsverfahren begleiten, ihnen fixe Gehälter zahlen und sie im Alltag unterstützen, schilderte der Bad Säckinger Bürgermeister Alexander Guhl, der ein solches MVZ aufbaute, das mittlerweile 14 Mediziner beschäftigt, aber nach wie vor defizitär arbeitet.