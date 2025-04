Asiatische Tigermücke: Stechmücke breitet sich in Grenzach-Wyhlen aus

Was ist die Asiatische Tigermücke, und wie erkennt man sie?

Asiatische Tigermücke:

Die Asiatische Tigermücke stammt ursprünglich aus Südostasien. Im Zuge der Globalisierung wurde das Insekt durch den Handel von Gebrauchtreifen weltweit verbreitet. Besonders in Italien konnte sich durch das Geschäft mit Gebrauchtreifen eine konstante Population der Asiatischen Tigermücke etablieren. Die Ausbreitung nach Deutschland erfolgte über den Straßen- und Schienenverkehr durch den Transport adulter Stechmücken. Ein Erstnachweis erfolgte im Jahr 2007 entlang der A 5 in Baden-Württemberg. Eine sich in Deutschland vermehrende Population konnte jedoch erst 2014 in Freiburg entdeckt werden. Mittlerweile erfolgten weitere Nachweise in Heidelberg, Karlsruhe und 2017 auch in Lörrach. Ein Erstnachweis in Grenzach-Wyhlen erfolgte 2020

Erscheinungsbild:

Die Asiatische Tigermücke gehört mit einer Größe von 3,5 bis acht Millimetern zu den mittelgroßen Stechmücken. Ihre Grundfärbung ist schwarz und wird durch weiße Streifen ergänzt. Die zwei markantesten Erkennungsmerkmale sind fünf weiße Ringe an den Hinterbeinen sowie ein weißer Strich, der sich vom Kopfbereich bis zum Rücken zieht.