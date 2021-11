Asien-Pazifik-Gipfel Chinas Staatschef Xi Jinping warnt USA vor Konfrontation

Einen Tag vor dem Asien-Pazifik-Gipfel (Apec) unter neuseeländischem Vorsitz sagte der Präsident in einer per Video übertragenen Rede auf einem Forum mit Wirtschaftsführern: "Die Asien-Pazifik-Region kann und darf nicht in die Konfrontation und Spaltung der Ära des Kalten Krieges zurückfallen." Er wies jede Diskriminierung einzelner Länder zurück.

"Versuche, ideologische Grenzlinien zu ziehen oder aus geopolitischen Gründen kleine Gruppen zu bilden, sind zum Scheitern verurteilt", sagte Xi Jinping. Am Freitag wird Chinas Präsident neben US-Präsident Joe Biden und anderen Staats- und Regierungschefs der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) an dem online stattfindenden Gipfel teilnehmen. In den 21 Apec-Staaten, darunter auch Russland und Japan, lebt fast die Hälfte der Weltbevölkerung.