Astronomie Chancen auf Polarlichter stehen weiter gut

Wie entstehen Polarlichter?

Alles beginnt bei der Sonne. Wenn diese kräftig hustet, schleudert sie elektrisch geladene Teilchen ins Weltall. Fachleute etwa vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt sprechen von einem koronalen Massenauswurf. Bewegen sich diese Teilchen in Richtung Erde, kommen sie etwa anderthalb bis drei Tage später am Planeten an. Das Magnetfeld schirmt die Erdoberfläche vom größten Teil der Teilchen ab. Doch ist der Sonnenwird besonders stark, können die Teilchen bis in die Erdatmosphäre vordringen. Dort regen die Teilchen die Luftmoleküle zum Leuchten an.

Warum sind derzeit so häufig Polarlichter zu sehen?

Weil die Sonne gerade besonders aktiv ist. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa spricht von einem Aktivitätsmaximum. Alle elf Jahre, auf dem Höhepunkt des Sonnenzyklus, kehren sich die magnetischen Pole der Sonne um - als würden auf der Erde der Nord- und der Südpol die Plätze tauschen. Zu dieser Zeit wechselt die Sonne von einem ruhigen in einen aktiven und stürmischen Zustand - und dort sind wir gerade. Diese Phase könnte laut der Nasa noch etwa ein Jahr dauern.