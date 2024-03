Astronomie: Komet mit schimmerndem Schweif am Abendhimmel zu sehen

Die Koma - eine nebelige Hülle um den Kometenkern - und der Schweif entstehen, wenn solche Himmelskörper auf ihrer Umlaufbahn in Sonnennähe kommen und sich erwärmen. Bei 12 P/Pons-Brooks sei der Schweif "sicher über zehn Millionen Kilometer lang", sagte Jäger der dpa.

Manches nicht mit bloßem Auge zu erkennen

Man könne ihn durchaus als großen Bruder des Halleyschen Kometen bezeichnen, so Jäger. "Dieser periodische Komet gehört zu den größten periodischen Kometen, die wir kennen." In den USA werde spekuliert, dass die Sonnenfinsternis am 8. April gute Chance für eine Beobachtung bietet.

Gesehen werden könne nicht der Kometenkern, sondern die Koma und der Schweif. Die Ausbrüche in den Aktivitätsgebieten auf dem Kometen könne wiederum man nur auf speziell bearbeiteten Fotos erkennen, erklärte Pilz.