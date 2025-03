Astronomie Was der Mond kann, kann die Venus schon lange

Erst am Abendhimmel zu sehen, dann am Morgenhimmel

Alle 584 Tage, also etwa alle eineinhalb Jahre, zieht die Venus so an der Erde vorbei. Bald ist es wieder so weit: Am 23. März läuft sie genau zwischen Erde und Sonne hindurch. Schon Ende März taucht sie dann auf der anderen Seite wieder auf.