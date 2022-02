Asylpolitik Religiöse Führer rufen Boris Johnson zum Umdenken auf

Die Geistlichen fordern in ihrem am Montag veröffentlichten Brief von Johnson Änderungen an dem geplanten verschärften britischen Einwanderungsgesetz, das am Montag im Londoner Oberhaus debattiert werden sollte. Sie seien "entsetzt und erschrocken" über die Pläne und warnen, das Gesetz würde in seiner aktuellen Form die Menschenwürde und andere britische Werte "grundlegend beschädigen".

Kriminalisierung von Bootsmigranten geplant

"Da es immer noch Konflikte und Ungerechtigkeiten auf der Welt gibt, wird es immer verzweifelte Menschen geben, die Zuflucht vor Krieg, Verfolgung und Leid suchen müssen", heißt es in dem Schreiben. "Wir können unsere Tür nicht vor ihnen verschließen, aber dieser Gesetzentwurf tut genau das."