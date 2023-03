Atom Spuren von fast waffenfähigem Uran im Iran entdeckt

Irans Atomchef Mohammed Eslami sagte in Teheran: "Bei einer der Untersuchungen wurde eine leichte Fluktuation entdeckt, die aber nicht mal mit dem Mikroskop zu sehen war." Der IAEA zufolge hatte das Uran einen Reinheitsgrad von 83,7 Prozent - nur knapp unter den 90 Prozent, die für den Bau einer Atomwaffe nötig sind.

Die Spuren wurden bereits im Januar während einer Inspektion einer iranischen Anlage in Fordo entdeckt, wo Uran bis zu einem Reinheitsgrad von 60 Prozent hergestellt wird. IAEA-Chef Rafael Grossi bestätigte den Fund am Dienstagabend in Wien erstmals offiziell. Mit Teheran seien nun Gespräche zur Klärung in Gang, heißt es in einem nicht öffentlichen Bericht, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "So etwas kann aus Versehen oder absichtlich passieren", sagte ein hochrangiger Diplomat, der das iranische Atomprogramm intensiv verfolgt.