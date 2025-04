Atombombe als geheime Reichssache: Kandern kommt als Ausweichquartier ins Spiel

Rüstungskommando fühlt sich in Kandern sicher

Ferner enthält der Brief ein detailliertes Verzeichnis der Werkmaschinen, die für die Herstellung dieser Aggregate damals gebraucht wurden. Es ist dabei von einer größeren Ausstattung die Rede. Zur Beschaffung sind insbesondere vorgesehen eine Leitspindeldrehbank, eine Universalfräsmaschine, eine Bohrmaschine sowie eine Rundschleif- und Planschleifmaschine. Bis alle erforderlichen Gerätschaften beieinander waren, sollten noch einige Monate vergehen. Die notwendigen Vorbereitungen für die Produktion in Kandern kamen aber rechtzeitig zum Abschluss und die Aufnahme der Arbeit stand unmittelbar bevor.

Foto: Bernhard Winterhalter

Doch dann kam alles anders. Bevor mit den geplanten Arbeiten wirksam begonnen werden konnte, war im Frühjahr 1945 in Kandern schon alles wieder vorbei. Das Vorhaben konnte in den Räumlichkeiten und den Hallen der Möbelfabrik nicht mehr umgesetzt werden. Ursächlich dafür war der Zusammenbruch der Westfront im August/September 1944, was eine erneute Verlegung des Standorts notwendig machte, und es musste sehr schnell gehen.

Die Entscheidung für eine neue Produktionsstätte fiel auf Celle (heute Niedersachsen). Dort wurde schon im November 1944 eine Ultrazentrifuge aufgebaut und im Februar 1945 in Betrieb genommen. Pro Tag konnten bis 50 Gramm um 15 Prozent angereichertes Uran hergestellt werden. Eine beachtliche Leistung: Jedoch fand dieser Fortschritt ein jähes Ende. Im März 1945 kam es infolge einer Explosion zu schweren Schäden an der Zentrifuge.

Das Scheitern der Forschungsarbeiten

Dieses Ereignis bedeutete gleichzeitig das endgültige Aus für das intensiv betriebene Forschungsprojekt. Die Fertigung wurde Mitte April 1945 wenige Tage vor der Kapitulation endgültig gestoppt, als britische Truppen heranrückten. Jedoch blieb das angereicherte Uran verschollen.

Auch Bauteile von Zentrifugen wurden rasch an einen unbekannten Ort verbracht und blieben nach Kriegsende ebenso unauffindbar. Weder das Uran noch die weggeschafften Zentrifugen sind je wieder aufgetaucht, bis zum heutigen Tage nicht.

Die Halle mit dem noch vorhandenen Betonboden, in der an der Entwicklung einer Atombombe vor 80 Jahren hätte geforscht werden sollen, steht auch heute noch in Kandern einschließlich der Laufkatze, die nach wie vor mit einem Teil der Gleise unterhalb der Decke befestigt ist.

Diese wuchtige Apparatur vermittelt einerseits den Eindruck, als wäre sie immer noch in Betrieb, andererseits wirkt die ganze Konstruktion wie ein Denkmal aus längst vergangener Zeit. Doch jetzt werden in diesen Räumlichkeiten wasserlösliche Druckfarben für die Fertigung wertvoller Tapeten und edler Papiere hergestellt, die nicht nur europaweit, sondern in der ganzen Welt Abnehmer finden. Diese kostbaren Wandverkleidungen schmücken unter anderem die Gemächer des norwegischen Königshauses und sind auch in den Prachtbauten der Vereinigten Arabischen Emirate in Dubai zu finden.

Für diese Produktion wird die Laufkatze nicht mehr gebraucht; sie hat seit langem ausgedient und kam gottlob für die Pläne der Nationalsozialisten nie zum Einsatz.