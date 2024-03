Islamabad - In Pakistan ist Asif Ali Zardari als Präsident vereidigt worden. Pakistans Oberster Richter Qazi Faez Isa leitete die Zeremonie im Präsidentenpalast der Hauptstadt Islamabad, wie Bilder im pakistanischen Fernsehen zeigten. Damit tritt der 68-Jährige eine fünfjährige Amtszeit in der südasiatischen Atommacht an. Zardari ist der Witwer der ermordeten Premierministerin Benazir Bhutto und Co-Vorsitzender der mitregierenden Pakistanischen Volkspartei (PPP).