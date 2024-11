ATP Finals "Du bist ein König" - Sinner begeistert bei Heim-Auftritt

Italienische Zeitung dichtet: Die Galerie hätte "aus ganzem Herzen applaudiert"

"Du bist ein König", schwärmte die "Gazzetta dello Sport" sogleich auf ihrer Titelseite. Dabei war das ungefährdete 6:3, 6:4 gegen den Australier Alex de Minaur nur ein erster kleiner Schritt auf dem erhofften Weg des Vorjahresfinalisten zum ersten Triumph beim Jahresabschluss. "Wäre es in der Scala gewesen, dann hätte die Galerie aus ganzem Herzen applaudiert", dichtete die Zeitung in Anspielung an die Mailänder Scala weiter. Sie schrieb: "Jetzt kann Turin träumen: Das Spektakel hat gerade erst begonnen."

Vielleicht war die Euphorie auch deswegen so groß, weil es Sinners erster Auftritt in Italien in diesem Jahr war. Und damit auch seine erste Partie vor heimischem Publikum als Nummer eins der Welt und als zweimaliger Grand-Slam-Turniersieger. Aber es war eben auch der erste Auftritt des Südtirolers in der Heimat nach dem Beben in der Tenniswelt: das Beben als Folge zweier positiver Dopingtests mitsamt Freispruch kurz vor seinem US-Open-Triumph.