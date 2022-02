ATP-Ranking Medwedew nun auch offiziell Nummer eins der Tennis-Welt

In der vergangenen Woche hatte sich Medwedew beim Turnier in Acapulco betroffen über die russische Invasion in die Ukraine geäußert. "Wir spielen in so vielen verschiedenen Ländern, ich war als Junior und als Profi in so vielen verschiedenen Ländern. Es ist nicht leicht, all diese Neuigkeiten zu hören", sagte Medwedew, der danach im Halbfinale gegen Nadal verlor und sich damit nicht für die knappe Niederlage im Australian-Open-Endspiel revanchieren konnte.