"Es war ein toughes Match, aber auch ein gutes Match", bilanzierte der letzte verbliebene deutsche Einzel-Teilnehmer. Er fühle sich ganz wohl momentan und freue sich, in Deutschland zu spielen. "So ein Sieg in München hilft natürlich", sagte Struff, der dort im April auf Sand seinen ersten ATP-Titel gefeiert hatte.

Auf dem Stuttgarter Weissenhof fehlen Struff zum Titelgewinn noch drei Siege. In seinem Achtelfinale legte er bei eigenem Aufschlag gut los. Souverän hielt der Warsteiner seine Servicespiele und lag dadurch immer vorn.