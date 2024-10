Fils war zwischendurch sichtlich aufgewühlt, er regte sich wegen einer Fehlentscheidung massiv beim Schiedsrichter auf: "Du bist so schlecht, unglaublich." Das Publikum stachelte er damit noch mal an. Unter den Zuschauern war auch Zverevs Davis-Cup-Teamkollege Jan-Lennard Struff. Der 34 Jahre alte Sauerländer hatte in der zweiten Runde gegen Fils verloren.