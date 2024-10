Zverev hatte in der französischen Hauptstadt im ersten Satz durchaus Mühe und setzte sich nach langem Kampf noch gegen den engagierten Griekspoor durch. Das erste Break gelang ihm im zweiten Satz zum 4:2, danach machte Zverev seinen 19. Auftaktsieg im 20. Anlauf in diesem Jahr perfekt. Zuletzt hatte er beim ATP-Turnier in Wien das Halbfinale verpasst und wartet weiter auf den zweiten Titelgewinn 2024.

Der kommende Gegner Fils hatte zuvor den Deutschen Jan-Lennard Struff bezwungen. Der 34 Jahre alte Sauerländer musste sich 3:6, 4:6 geschlagen geben. Zum Auftakt hatte Struff noch den favorisierten Italiener Lorenzo Musetti bezwungen.