Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev sagte unterdessen seinen Start in Stuttgart zwei Tage nach seinem verlorenen French-Open-Finale wie erwartet ab. "Ich habe in den letzten Wochen sehr viel Tennis gespielt und in Paris das Finale erreicht, in dem ich fünf schwere Sätze gespielt habe. Ich fühle, dass mein Körper nicht bereit dafür ist, um jetzt von Sand auf Rasen zu gehen", begründete der Hamburger in der Mitteilung der Organisatoren seine Absage.