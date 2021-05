ATP-Turnier Finalniederlage in München: Struff verpasst ersten Titel

Der deutsche Tennisprofi hat beim Sandplatzturnier von München das Finale gegen Nikolos Bassilaschwili verloren und seinen ersten Titel auf der ATP-Tour verpasst. Der Davis-Cup-Spieler aus Warstein unterlag dem humor- und schnörkellosen auftretenden Georgier in einem Hochgeschwindigkeitsduell praktisch ohne längere Ballwechsel mit 4:6, 6:7 (5:7). "Ich habe alles dagegen geworfen, was ich hatte. Aber ich kam nie in die Offensive, er war einfach zu gut", sagte Struff im BR. "Er hat heute brutal serviert."

Damit gab es bei den BMW Open in diesem Jahr keinen Heimsieg, nachdem der topgesetzte Turnierfavorit Alexander Zverev im Viertelfinale am Freitag gescheitert war. Der deutsche Topspieler wollte dann wenigstens seinem Landsmann die Daumen drücken - aber es reichte nicht. BVB-Fan Struff brachte anders als Borussia Dortmund am Vorabend im DFB-Pokal-Halbfinale den Rivalen kaum in Bedrängnis.