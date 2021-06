ATP-Turnier Sieg gegen Medwedew: Struff überrascht in Halle

Der 31 Jahre alte Warsteiner gewann in der ersten Runde gegen den an Nummer eins gesetzten Russen Daniil Medwedew mit 7:6 (8:6), 6:3 und knüpfte damit nahtlos an seine starken Leistungen bei den French Open in Paris an. In Halle trifft die deutsche Nummer zwei jetzt auf den Qualifikanten Marcos Giron aus den USA. Danach könnte es zum Duell mit Federer kommen.

"Das wäre natürlich ein Traum", gab Struff unumwunden zu. "Das Spiel möchte ich spielen, na klar", sagte Struff. Gegen Medwedew zeigte der Davis-Cup-Profi eine überzeugende Leistung und ließ sich auch von einem frühen Break im ersten Satz nicht aus der Ruhe bringen. "Ich bin dran geblieben, das war wichtig", sagte Struff. Zum 4:5 schaffte er das Re-Break und wehrte sogar einen Satzball des Russen ab. Im Tiebreak nutzte der Deutsche dann selbst seinen dritten Satzball.