Attributionsforschung: Report: Klimawandel verschlimmerte Brände in Südkalifornien

Trockene Winde aus den Bergen

Waldbrände sind in Südkalifornien nicht ungewöhnlich. Normalerweise treten sie von Juli bis September auf, wenn niedrige Luftfeuchtigkeit, hohe Temperaturen und geringe Niederschläge herrschen. Einige der zerstörerischsten Feuer ereigneten sich jedoch im Herbst und frühen Winter, wenn die Santa-Ana-Winde einsetzen. Diese trockenen Winde strömen von den Bergen im Landesinneren zur Küste.

Obwohl es in Kalifornien von Oktober bis Dezember normalerweise mehr regnet, blieben die Regenfälle in diesem Zeitraum aus. Die Region erlebte seit Mai 2024 keine signifikanten Niederschläge, wie auch die Schnellanalyse der Wissenschaftler-Initiative World Weather Attribution (WWA) am Imperial College London zeigt.