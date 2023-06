Kinderprogramm

In der Gemeindehalle nebenan bot der Musiker-Nachwuchs den ganzen Sonntagnachmittag ein umfangreiches Kinder-Bastel-und Spaß-Angebot, das sehr rege genutzt wurde. Am Abend dann waren wohl durch die doch etwas unsicher gewordene Wetterlage die Bankreihen vor dem Podium nicht ganz so dicht besetzt wie den Rest des Tages über. Gut war die Stimmung aber trotzdem beim Konzert des Musikvereins Utzenfeld.

„Aroma“ begeistert

Für den Ausklang des Dorfhocks in Atzenbach beim Handwerkerhock am Montagabend hatten die Veranstalter die neue Zeller Band „Aroma“ verpflichtet. Und das war ein Glücksgriff, denn die Vollblut-Musiker Marius Lais, Valentin Hierholzer, David Welte, Noel Schöne und Jonas Köpfer aus dem Wiesental spielten unter dem Motto „Aroma Musik mit Gschmack“ und begeisterten das Publikum in Atzenbach mit Songs aus Rock, Pop und Schlager.