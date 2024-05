Die lange Suche hat ein Ende. Der Musikverein Atzenbach stellte am Mittwochabend in der Musikprobe seinen neuen Dirigenten vor. Nachdem bereits Mitte 2023 Dirigent Martin Thoma nach acht Jahren aufgehört hatte, war man auf der Suche nach einem neuen Dirigenten. Aushilfsweise war Martin Thoma noch eingesprungen, und am Weihnachtskonzert stand – ebenfalls aushilfsweise – Marius Lais als Dirigent auf der Bühne. Dabei wurde Martin Thoma auch verabschiedet.