Zu Recht konnte sich Ansagerin Silvia Hierholzer freuen „ein so tolles“ Jugendorchester zu haben. Einmal mehr wurde beim Muttertagskonzert in der Atzenbacher Gemeindehalle deutlich, welche Vorteile die Ausbildungsgemeinschaft des Musikvereins Atzenbach, der Feuerwehrmusik Mambach, des Musikvereins Rohmatt und der Trachtenkapelle Häg-Ehrsberg bietet: Die Jugendlichen können so in einer größeren Gruppe spielen und damit Orchesterluft schnuppern.