Auf der Flucht Einbrecher krachen gegen Mauer

Mutmaßliche Täter flüchten aus dem Wald

Die Flucht allerdings dauerte nicht lange: Kurze Zeit später endete sie an einer Mauer in der Dinkelbergstraße in Schopfheim-Wiechs. Der 22-jähriger Fahrer des Audis flüchtete zunächst weite zu Fuß , konnte aber im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Der 19-jährige Beifahrer wartete vor Ort auf die Polizei. In dem Auto fanden die Beamten mögliches Diebesgut und Einbruchswerkzeug.

Diebesgut und Einbruchwerkzeug

Stunden später dann konnte das Diebesgut zwei Gartenhütteneinbrüchen in der Kleingartenanlage in der Wiechser Straße zugeordnet werden. Auch stehen die Männer unter Verdacht, in zwei Vereinsheime eingebrochen zu sein. Der Audi musste abgeschleppt werden, der Sachschadens ist noch nicht bekannt. Diebesgut und das Einbruchswerkzeug wurden sichergestellt.