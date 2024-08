Vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen ist am Dienstag gegen 20 Uhr ein 26-Jähriger mit seinem „Pocket Bike“ gestürzt, berichtet die Polizei. Der Mann war mit dem Motorrad im Mini-Format auf dem Fußweg entlang der Wiese in Richtung Dammweg unterwegs, als er die Kontrolle über das Bike verlor. Er soll wohl versucht, sich während der Fahrt an einem Verkehrszeichen festzuhalten. Beim Sturz verletzte sich der Mann leicht. Ein Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 1,3 Promille. Ein Drogenvortest verlief ebenfalls positiv. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme.