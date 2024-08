Zu einem Auffahrunfall ist es am Dienstag gegen 14.15 Uhr auf der Bundesstraße 317 an der Abfahrt zur B 518 gekommen, wie die Polizei mitteilt. Eine 30-jährige Frau hielt mit ihrem Wagen vor der roten Ampel, was wohl die 37-jährige Fahrerin hinter ihr zu spät bemerkte und ihr auffuhr. Die Frauen blieben unverletzt, die Autos waren aber nicht mehr fahrbereit. Gegen 15.35 sei die Unfallstelle wieder geräumt gewesen.