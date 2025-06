Aufforstung Ein Kontinent voller Bäume? CO2-Ausgleich hat Grenzen

Um die Treibhausgase auszugleichen, die bei Verbrennung der verfügbaren Reserven der 200 führenden Kohle-, Öl- und Gaskonzerne ausgestoßen würden, müsste man demnach eine Fläche mit Wäldern bepflanzen, die größer als Nordamerika ist – also auch alle Flächen, wo heute Menschen leben, auf denen Landwirtschaft betrieben wird oder Infrastruktur gebaut ist.

"Es ist ein Gedankenexperiment", erläutert Mitautorin Nina L. Friggens von der Universität Exeter in einem Presse-Briefing. "Das ist in keinster Weise etwas, was wir vorschlagen umzusetzen. Es dient dazu, die Größe des Problems darzustellen."