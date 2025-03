Aufführung in Lörrach-Haagen: Elsässer Theater sorgt für viele Lacher

Der Inhalt

Das Stück spielte in einem Hotel auf Teneriffa. Es gab viele Verwechslungen, sodass es immer wieder zu großen Lachern unter den Zuschauern kam. Aber auch die landestypischen Eigenheiten der Deutschen waren ein Thema. Zum Beispiel, dass sie lieber Halbpension buchten und die Stulle vom Frühstückstisch zum Mittagessen aßen oder sich am Strand einen Sonnenbrand holten, wobei man sich nicht einig war, ob dieser nun purpur- oder doch eher feuerwehrrot ist – denn man wollte Zuhause braungebrannt zeigen, dass man in der Sonne im Urlaub war.

Währenddessen saßen die Elsässer ständig im Schatten an der Bar, nahmen die kühlen Getränke zu sich und freuten sich auf das nächste Essen – denn man hatte ja „alles inklusiv“ gebucht. Doch die Elsässer waren darauf bedacht, dass man sich untereinander nicht zu erkennen gab.