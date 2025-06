„Der Raum dazwischen“

Über ihr Stück mit dem Titel „Due Punti: Der Raum dazwischen“ berichtet die Truppe: „Als Menschen stehen wir an verschiedenen Punkten im Leben. Unsere Standpunkte definieren den Raum zwischen uns. Wir können sie ändern und uns zwischen ihnen bewegen. Aber wer, was oder wo sind diese Punkte? Was passiert in diesem Raum dazwischen? Was bedeutet es, sich als Mensch zu orientieren und seinen eigenen Standpunkt zu finden, oder einfach dazwischen und unentschlossen zu sein? Welche Herausforderungen und Chancen sind damit verbunden? In unseren Proben haben wir uns mit diesen persönlichen und kollektiven Fragen auseinandergesetzt.“