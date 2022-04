Auftakt zum Doppel-Duell RB Leipzig gegen Union im Pokal-Halbfinale

Leipzig - RB Leipzig will in sein drittes DFB-Pokalfinale, der 1. FC Union Berlin strebt den zweiten Einzug in das Endspiel an. Wer am 21. Mai im Berliner Olympiastadion Gegner des SC Freiburg wird, entscheidet sich am heutigen Mittwochabend (20.45 Uhr/ARD und Sky) in Leipzig.