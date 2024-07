Auftritt im Burghof: Brecht und ein Kopfkino der Erinnerung

Die Geiger Adrian Pinzaru und Andreas Moscho, die Bratschistin Lara Albesano und der Cellist Hendrik Blumenroth waren im Burghof zusammen mit einem Clown, einer Jazzpianistin und einer Sängerin zu hören und zu sehen, zudem verbanden sie die Musik von Johann Sebastian Bach mit einer Videoprojektion. Und nun Brecht. Und die großartige Schauspielerin und Sängerin Angela Winkler.

Worte der Zuversicht und Desillusionierung zugleich

Die Musiker haben Platz genommen, das Saallicht wird dunkel. Angela Winkler sitzt im dezenten Rampenlicht und liest Bertolt Brechts „Vergnügungen“. Titel und in seiner dialektischen Mehrdeutigkeit Leitmotiv des 90-minütigen Programms, in dem sich Text und Musik zu einem fein gesponnenen Zwiegespräch verbinden. Mehr eine Selbstvergewisserung als ein Gedicht, das Brecht im Jahr 1954 veröffentlicht hatte. Begriffe, in den Raum gepinnt wie Bilder für das Kopfkino der Erinnerung, der Zuversicht und Desillusionierung zugleich. Gefühle und Absichten, ein Surrogat dessen, was Alltag und Lebenserfahrungen mit einem machen – und was man daraus machen könnte. „…Begreifen/Neue Musik/Schreiben/ Pflanzen/Reisen...“ Schlicht, fast unbetont scheinen die Wörter in den Raum zu fallen. Angela Winkler artikuliert persönliche und politische Begriffe uneitel und zugleich tief berührend, weil sie in einer Aura der völligen Schutzlosigkeit wie ureigene Bekenntnisse klingen. Und das mit einer Schwerelosigkeit, als würden die Sätze sich selber erzählen.