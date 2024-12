Auftritt im Burghof: Pointierter Humor und berührender Tiefgang

Sie verknüpften am Samstagabend gemeinsam mit der Briefbotin Lina Rohde in ihrem Bildertheater „Auf Winterfahrt“ den weihnachtlichen Zauber des Wünschens mit den traumverwobenen Illusionen einer Lebensreise, die menschliche Eigenschaften und Sehnsüchte spiegelt. In der Regie von Lionel Ménard zelebrierten die drei Akteure die Kunst der wortlosen Darstellung, des Mime- und Bewegungstheaters, der Clownerie und des Maskentheaters und der optischen Illusion durch eine meisterhafte Reduktion auf das Wesentliche.