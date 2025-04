Auftritt im Lörracher Burghof: Calexico überzeugt mit Musik ohne Mauern

Zweistündige Hommage

Joey Burns, ebenso begnadeter Gitarrist wie stimmgewaltiger Sänger, zeigte sich im fliegenden Wechsel zwischen E- und Akustikgitarre und mit tollen Solopassagen wie etwa in „Glimpse“ oder „Dead In The Water“ als Saitenzauberer – passend zum Programm, das als zweistündige Hommage an kulturelle und musikalische Vielfalt konzipiert war. Dichte Rockpassagen wechselten mit poetischem Sprechgesang, ausgedehnte filigrane Instrumentals mit Abstechern in Rock, Cumbia und Country mit „Desert Noir“-Klängen und den jazzigen Exkursen, die Martin Wenk an der Trompete unter-nahm.