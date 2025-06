Auftritt in Binzen: Kino für die Ohren beim „Weltklassik“-Konzert in Binzen

Und das, obwohl es mit einem Klavierduo in dieser Reihe „Weltklassik am Klavier“ mal etwas ganz Besonderes gab. Das Duo hat sich vor über zehn Jahren gegründet und spielt nicht nur vierhändig, sondern auch an zwei Flügeln, wenn diese im Saal vorhanden sind. In Binzen saßen Weinreich und Nakaishi zu zweit am Kawai und demonstrierten ihre pianistische Vielseitigkeit. Die äußerte sich auch in den Anmerkungen, die beide abwechselnd zu den aufgeführten Werken gaben. Ihr Programm war ein Kompendium an anspruchsvoller Literatur für dieses Genre.

Was geboten wurde

Man hörte Schubert mit Variationen über ein französisches Lied, die gewichtigen „Schumann-Variationen“ von Johannes Brahms und Franz Liszts Sinfonische Dichtung Nr. 3 „Les Préludes“. Zu der Lisztschen Klavierdichtkunst, die sie kraftvoll und intensiv realisieren, hat dieses „gemischte Doppel“ eine besondere Beziehung. Sie beschäftigen sich intensiv mit dieser neuen Gattung der Sinfonischen Dichtungen, die Liszt in Weimar geschrieben und uraufgeführt hat. Eine erste CD, auf der sie zwei dieser Tondichtungen aufgenommen haben, lag im Konzert aus.