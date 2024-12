Auftritt in Lörrach: Eine barocke Sangespracht vorgeführt

Joss Reinicke, der sehr ambitionierte Leiter des Motettenchors, spannte damit den Bogen von einem Luther-Choral in der Fassung von Lucas Osiander aus dem 16. Jahrhundert, der in das Mysterium von Weihnachten einführte, über die festliche Farbigkeit in Vivaldis Vertonung des Magnificats in der Urfassung und den dichten Satz bei Schütz, dem größten deutschen Musikdramatiker des Frühbarock, bis hin zu Kirchenmusik von empfindlichem romantischem Ausdruck.

Eine herausragende Leistung

Das alles in einem ausgeglichenen Gesamtklang darzubieten, war schon eine herausragende Leistung. Der Chor artikuliert deutlich, das Magnificat wird geradezu prachtvoll gesungen und musiziert, mit viel chorischer Dynamik. Der Motettenchor lässt es an barocker Pracht und Intensität nicht fehlen; hier wird wirklich barocke Sangespracht vorgeführt.