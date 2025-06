Auftritt in Schopfheim: Wie war es beim Konzert des Gesangvereins Eichen?

Mit Eigenkompositionen

Im Zwischenstück des ersten Konzertteils präsentierte Angell als studierter Cellist in einigen Solis seine bemerkenswerten Kompositionen und seine Virtuosität. Er präsentierte Eigenkompositionen, die den Namen „Rhythmus“ oder „Spiel“ tragen. Mit seiner besonderen Spieltechnik und seinem hohen kunstvollen Niveau beeindruckte er das Publikum mit den Stücken mit einer bemerkenswerten jazzigen Note. Das Stück „Frühlingswiese“ komponierte er an seinem ehemaligen Wohnort in Ibach, es erinnert ihn an die umliegenden blühenden Wiesen. Die farbigen und stimmungsvollen Klangimpressionen begeisterten das Publikum. Er schmunzelte: „Man muss schon die Erlaubnis des Publikums haben, so lange zu spielen“.