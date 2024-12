Auftritte von Superstars Wieso Konzerttickets immer teurer werden

Nico Santos: Bei utopischen Preisen in Amerika gehe ich nicht mit

Es gehe auch immer darum, was man den Fans bieten will, sagte Sänger Nico Santos ("Better") der Deutschen Presse-Agentur bei der "1Live-Krone" in Bielefeld. "Die Sachen werden immer teurer. Strom, Licht, Musik, alles. Und dementsprechend werden die Tickets natürlich auch teurer." In den USA seien sie utopisch teuer, "sodass sogar ich sage: Mache ich jetzt nicht mehr mit", sagte Santos.

Teilweise seien die gestiegenen Kosten noch Folgen von der Corona-Pandemie, erklärte Everke. Währenddessen hätten Künstler so gut wie gar nichts verdient. Auftritte mussten abgesagt werden. Dabei kämen knapp 50 Prozent der Einnahmen bei Künstlern aus dem Live-Geschäft. "Als dies wegfiel, sind natürlich große Lücken entstanden und die muss man wieder füllen."

Vor allem kleine Acts sind bedroht

Die steigenden Kosten bedrohten konkret die kleinen Acts und kleine Veranstalter, so der Verbandschef. "Wenn man ein Konzert mit weniger als 500 Tickets veranstaltet, ist es wirklich schwer, Geld damit zu verdienen." Je teurer es werde, desto schwieriger sei es für Veranstalter, Geld zu verdienen und kleine Konzerte stattfinden zu lassen, mit denen sie ein wirtschaftliches Risiko eingingen.