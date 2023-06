Auggen 100 000 Flaschen WM-Wein für die Schweiz

Bevor Sie Geschäftsführer wurden, waren Sie 20 Jahre lang Verkaufsleiter. Auch als Geschäftsführer war Ihnen das Thema Vermarktung wichtig. Sind sie ein geborener Verkäufer?

Ja, eindeutig. Das Verkaufsgeschäft ist die Basis für den wirtschaftlichen Erfolg. Die Marke Auggener Schäf, die wir konsequent ausgebaut haben, war durch die Bekanntheit dadurch sehr hilfreich.

Was waren beim Thema Vermarktung ihre größten Erfolge?

An ein Geschäft erinnere ich mich gerne, als nämlich 2016 die Fußball WM in Deutschland stattfand, und die Schweiz ebenfalls vertreten war, ist es mir gelungen, in allen Coop-Märkten in der Schweiz zwei Weine mit dem Fifa-Pokal auf dem Etikett zu platzieren. In der Summe waren das 100 000 Flaschen. Wer weiß, was daraus geworden wäre, wenn die Schweizer Weltmeister geworden wären.

Ab 1989 war die Winzergenossenschaft Auggen Pionier in Sachen umweltschonender Weinbau, wie kam es dazu?

Aus einer Not wurde eine Tugend. Damals wurden in den Tiefbrunnen Rückstände gefunden, die dem Weinbau zugeschrieben wurden. Aus der damaligen Diskussion entstand ein Pilotprojekt umweltschonender Weinbau mit dem Land Baden-Württemberg, das den Verzicht auf Herbizide, eine ganzflächige Begrünung in den Rebzeilen, die Optimierung des Pflanzenschutzes und die Anwendung des Pheromon-Verfahrens vorsah.

Ausgehend von dem kleinen Pilotprojekt ist dann später die gesamte Anbaufläche der Genossenschaft in den umweltschonenden Weinbau überführt worden.

Heute praktizieren nahezu alle Winzer in Baden-Württemberg umweltschonenden Weinbau. Hat Auggen da noch ein Alleinstellungsmerkmal?

Ein Alleinstellungsmerkmal in Form eines besonderen Siegels sicher nicht, aber unsere Winzer leben das nach wie vor. Die immer strengeren Anbauregeln und Vorschriften in Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit machen das auch notwendig. Wir können unseren Kunden versichern, dass das Thema Natur und Umweltschutz bei uns gelebt und umgesetzt wird.

Die Weinwirtschaft hat sich gewandelt, immer wieder gab es Fusionen in der Weinbranche. Auch Auggen hat 1986 mit der Winzergenossenschaft Neuenburg und 2011 mit der Winzergenossenschaft Laufen fusioniert. Welche Bedeutung haben die Fusionen für die Zukunft der Genossenschaft?

Die Fusion mit Neuenburg im Jahr 1986 ging geräuschlos über die Bühne. Die Neuenburger Winzer, die ihre Rebanlagen in Auggen bewirtschaften, haben sich uns angeschlossen und mussten fortan nicht mehr an unserem Haus vorbei nach Breisach fahren.

Die Fusion mit Laufen im Jahre 2011 war dann schon eine richtungs- und zukunftsweisende, da mit Laufen ein qualitativ sehr gut aufgestellter Betrieb mit entsprechendem Vermarktungspotenzial dazu kam. Durch gute Verkaufszahlen und Synergieeffekte konnte das Betriebsergebnis sowohl für Auggen, als auch für Laufen verbessert werden. Ich denke, wir können von einer gelungenen und erfolgreichen Fusion sprechen.

Schon 2008 wurde aus der Winzergenossenschaft Auggen der Winzerkeller Auggener Schäf, nur ein Marketing-Gag oder macht sich die Marke „Auggener Schäf“ tatsächlich bezahlt?

Auf jeden Fall, mit der Umfirmierung zum Winzerkeller Auggener Schäf wurde unsere Marke, die Lage Auggener Schäf, für jeden sichtbar in den Fokus gerückt. Die auch überregional bekannte Lage steht immer im Blickpunkt unseres Marketings, genauso wie die Lage Laufener Altenberg für Laufen die Basis ist.

Der Winzerkeller Auggener Schäf hat 2016 in eine neues Flaschenlager und eine neue Abfüllanlage investiert – ohne Kreditaufnahme nur mit Eigenmitteln. Was macht den Erfolg und die gute finanzielle Situation des Winzerkellers aus?

Diese Investitionen und auch kommende sind zukunftsweisend und werden die Kosten minimieren. Wir sind glücklicherweise in der Lage, solche Investitionen aus unseren liquiden Mitteln zu bestreiten. Wir waren in der Vergangenheit immer bemüht, gut zu wirtschaften und entsprechende Rücklagen zu bilden. Ein solides, dem Verkauf angepasstes Wachstum war immer das Credo. Dadurch konnte eine solide wirtschaftliche Basis geschaffen werden. Ich denke, der Winzerkeller Auggener Schäf steht auf einem guten Fundament und ist wirtschaftlich für die Zukunft gut aufgestellt.

Sie waren auch in verschiedenen Gremien engagiert, insbesondere auch als stellvertretender Vorsitzender im Verein Markgräfler Wein. Welche Rolle spielt dieser Verein für die Markgräfler Winzer?

Ich denke, die Werbung für das Markgräflerland und speziell für unseren Markgräfler Wein ist immens wichtig, um uns wahrzunehmen. Derzeit ist die badische Weinwerbung im Umbruch und muss einen neuen Weg in die Zukunft finden. Umso wichtiger, dass man derzeit intensiv an einer Werbung für das Markgräflerland arbeitet. Der Verein Markgräfler Wein mit den wichtigen Veranstaltungen wie Gutedel-Cup, dem Staufener Weinfest oder dem Gutedel-Tag, der auch in diesem Jahr wieder 50 000 Menschen auf die Straße gebracht hat, ist damit ein wichtiger Werbe- und Imageträger.

Wenn Sie nach 37 Jahren zurückblicken, was war ihr schönster Moment?

Da gibt es sicher einige. Ddie vielen Begegnungen mit Menschen und Geschäftspartnern oder Weinliebhabern werden in Erinnerung bleiben, genauso das vertrauensvolle Miteinander mit unseren Mitarbeitern und dem Gremium aus Vorstand und Aufsichtsrat.

Das Jubiläum zum 100-jährige Bestehen im vergangenen Jahr war für mich besonders eindrucksvoll, da ich ein Drittel der Geschichte des Winzerkellers Auggen mit begleiten und gestalten durfte.

Thomas Basler

Thomas Basler Foto: Alexander Anlicker

ist seit 1986

beim Winzerkeller Auggener Schäf und leitete als Geschäftsführer die vergangenen 17 Jahre die Geschicke der Genossenschaft.

Der 64-Jährige

stammt aus Bad Bellingen. Er ist verheiratet, Vater zweier Kinder und Opa von zwei Enkeln.