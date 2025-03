Auggen: 13 Jahre geplant

„Die Firma Fliegauf hat mich informiert, dass sie vom Projekt Abstand nimmt“, erklärt Auggens Bürgermeister Ulli Waldkirch auf Nachfrage, nachdem das Unternehmen zwischenzeitlich auch seine Kunden informiert hattte.

Für das 7000 Quadratmeter große Fliegauf Areal wird ein Käufer gesucht. Auf der 3000 Quadratmeter großen Fläche will ein Heizungsbau-Unternehmen bauen.Grafik: maps4news/HERE/Anlicker

Das Unternehmen Fliegauf Agrarhandel in Bad Krozingen-Hausen hat 2007 die Henssler-Mühle in Müllheim übernommen und betreibt dort Agrarhandel und ein Landfuxx-Geschäft. Im Jahr 2012 hat das Unternehmen ein Grundstück im Gewerbebebiet „Brauetsmatten“ erworben und geplant, den Landhandel von Müllheim in den Nachbarort zu verlegen. Vorgesehen war neben vier Silos auch eine Tankstelle.