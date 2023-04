Auggen 23 Firmen machen bereits mit

Die Vorsitzende Isabelle Schneider war sehr zufrieden mit den Ergebnissen des vergangenen Jahrs. Der Neustart nach den Beschränkungen und Lockdowns wegen der Corona-Pandemie sei gelungen, freute sich die Vorsitzende. Spannend war für die 44 Mitglieder des Gewerbevereins, ob die Gewerbeausstellung nach der langen Pause erneut die erhoffte Popularität erfährt wie in früheren Jahren.

„Auggener Facetten“

Im vergangenen Jahr konzentrierten sich die „Auggener Facetten“ in und um die Sonnberghalle, manche Betriebe hatten auch an ihren Standorten geöffnet. „Es war ein erfolgreiches Event mit sehr vielen Besuchern“, zog Isabelle Schneider ein positives Fazit. Es habe auch manche Kritikpunkte gegeben, die nun im Vorfeld der kommenden Veranstaltung am 7. Mai abgearbeitet werden sollen. So sollen beispielsweise Speisen und Getränke künftig an getrennten Ständen veräußert werden, um lange Wartezeiten möglichst zu vermeiden. Für die diesjährige Veranstaltung hätten sich bereits 23 Firmen zur Teilnahme angemeldet. „Das sind bereits mehr als im vergangenen Jahr“, freut sich Schneider. Erste Informationen zum Programm, zu Aktionen und zu den Ausstellern seien bereits auf der Internetseite des Gewerbevereins veröffentlicht, hieß es weiter.