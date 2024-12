Steigende Betriebskosten für Energie und Rohstoffe hätten dem Winzerkeller Auggener Schäf zu schaffen gemacht, erklärte der Vorstandsvorsitzende der Genossenschaft, Jürgen Gugelmeier. Gleichzeitig gebe es einen Absatzeinbruch in allen Bereichen, ergänzt er mit Blick auf den zurückgehenden Weinkonsum in Deutschland. Hinzu kämen Aufwendungen für die Instandhaltung der Gebäude in Auggen und Laufen. Gugelmeier nannte insbesondere die Investition von mehr als 600 000 Euro in einen neuen Dampfkessel.