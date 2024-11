Auggen: Auf die Kufen, fertig, los!

Veranstalter ist die Firma Karo-Events in Zusammenarbeit mit der Stadt Müllheim und dem Gewerbeverein. Schon seit 2014 ist die Eisbahn ein Magnet für Groß und Klein aus Müllheim und dem gesamten Markgräflerland. Bis einschließlich Sonntag, 29. Dezember, wird täglich von 14 bis 20 Uhr Eislaufvergnügen pur geboten, heißt es in der Ankündigung. An Wochenenden und an Ferientagen ist die Bahn bereits ab 11 Uhr geöffnet. Ein Besuch lohnt sich immer, denn rund um die Eisbahn sorgen die Gastronomen mit Flammkuchen, Crêpes, heißen Würstchen, Glühwein und Kinderpunsch und anderen Getränken bis 21 Uhr für das leibliche Wohl. So wird das kleine Weihnachtsdorf wird wieder zum beliebten Treffpunkt für Besucher aus Nah und Fern, heißt es weiter.