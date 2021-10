Auggen „Auggen blüht“: Saat ist im Boden

Gestartet wurde mit der Aussaat auf einer Fläche am Winzerkeller, wo auch mit einem Glas Sekt auf den gelungenen Auftakt angestoßen wurde. Danach ging es auf die andere Seite der B 3 an die Ausgleichsfläche für den Brückenbau. Außerdem säte die Helferschar unter anderem Flächen am Bolzplatz, im Pfarrgarten, am Biotop des Schwarzwaldvereins und in einem Privatgarten ein.

40 regionale Wildpflanzen

Zum Einsatz kam eine Markgräfler Wildblumenmischung, die Armin Ritter aus Buggingen zusammenstellt. Das Saatgut besteht aus rund 40 ausschließlich regionalen Wildpflanzen, darunter Schafgarbe, Kornblume und Spitzwegerich. Die Saatmischungen wurden von der Firma Hieber finanziert.

Im Vorfeld hatten Matthias Krumm und Martin Behringer mit ihren Maschinen die rund 3000 Quadratmeter umfassenden Flächen für die Einsaat vorbereitet. Unterstützung erhielten sie dabei von Auggener Gartenbaubetrieben.

„Blühende Heimat“

Bei der Aktion am Sonntag mit dabei war auch Michaela Meyer, Geschäftsbereichsleiterin Nachhaltigkeit bei Edeka-Südwest. Sie unterstützt Manfred Kraft bei seiner baden-württembergweiten Kampagne „Blühende Heimat“, an die auch die Auggener Initiative angelehnt ist. Kraft hat bereits rund ein Dutzend Projekte betreut, unter anderem in Meßkirch und Trossingen. Ziel sei dabei vor allem auch, bei den Leuten das Bewusstsein zu schärfen, ihre Gärten insektenfreundlich zu gestalten, so der Wildbienen-Experte.

Die Auggener Initiative habe auch Signalwirkung auf andere Gemeinden, freute sich Kraft über das große Engagement in der Winzergemeinde. Viel Lob gab es für Hauptakteur Matthias Runge. Mit seiner gelungenen Kommunikation auf allen Kanälen sei es ihm gelungen, in kurzer Zeit viele Mitstreiter für das Projekt zu gewinnen, meinte Andreas Stähle, der kürzlich zur Initiative gestoßen ist.

Unterstützung für das Projekt gibt es auch von Künstlerin Diana Meier. Sie malt Bilder von aussterbenden Arten und spendet einen Teil ihres Erlöses an die Initiative.

Zum Abschluss der Aktion fanden sich die Helfer beim Biotop zu einem Vesper ein. Für die Verpflegung während des Arbeitseinsatzes sorgten die Bäckerei Singer und Hieber.

Insekten-Lehrpfad

Für 2022 hat die Initiative bereits weitere Flächen im Blick, die zu „Blühinseln“ für Bienen & Co. werden sollen. Außerdem ist ein Insekten-Lehrpfad geplant, kündigte Runge an.