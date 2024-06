Auggen Auggener radeln nach Südfrankreich

Anlässlich der Olympischen Sommerspiele in Paris finden in ganz Frankreich Breitensportveranstaltungen statt. So auch in der Auggener Partnergemeinde Châteauneuf-du-Pape. Mehr als 20 Läufer aus Auggen werden beim Halbmarathon dabei sein.