Der Krieg in der Ukraine ist sehr präsent in den Medien. Die eindrücklichen Bilder gehen uns alle nahe. „Auch unsere Kinder stellen Fragen über den Krieg, die Ursache und das Warum. Sie haben das Bedürfnis über das, was sie in den Medien erfahren auch zu sprechen und ihre Fragen dazu beantwortet zu bekommen“, heißt es in einer Mitteilung der Brunwart-von-Augheim-Grundschule in Auggen. Die Lehrerinnen haben sich in den vergangenen Wochen des Themas intensiv angenommen und die Eindrücke aus der Ukraine mit den Kindern besprochen. Dazu gehörte, mit den damit verbundenen Emotionen umzugehen sowie auch das Gespräch über die Geschehnisse, die Einordnung von Informationen, das Zuhören, wenn andere erzählen. Um ein Zeichen für den Frieden zu setzen malten die Kinder ein großes Friedensbanner, das nun vor der Schule aufgestellt wurde. Jeder Grundschüler hat sein Zeichen für den Frieden darauf gesetzt in Form eines Handabdrucks. Das Ergebnis ist dieses schöne Banner vor der Grundschule Auggen. Foto: zVg