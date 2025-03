Auggen: Ausgesetzt: „Snow“ irrte auf der B 3 umher

Sie hofft nun, dass sich für das Tier schnell ein adäquates neues Zuhauses finden lässt. Dabei gehe es weniger darum, dass die Gemeinde Kosten spare. Vielmehr habe sie das Schicksal des Hundes berührt, der am Montag „tierisch Angst hatte“ und sehr verwirrt gewesen sei. Er habe auch keinen aggressiven, sondern eher einen lieben Eindruck gemacht und sei in einem gepflegten, guten Zustand. Nichtsdestotrotz stellt sie klar, dass ein solches Tier gewisse Anforderungen an einen künftigen Halter stelle: „Man muss sich mit solchen Hunden auskennen.“