Auggen Bahnbaustelle geht voran

Von Alexander Anlicker

Auggen. Die beiden neuen Gleise auf der Westseite der bestehenden Bahntrasse sind so gut wie fertig. Das Gleis in Fahrtrichtung Karlsruhe-Basel wird am Pfingstwochenende sowohl nördlich der Straßenüberführung Kleinfeldele als auch im Süden kurz vor dem Schliengener Bahnhof an die bestehende Strecke angebunden. Der Bahnsteig in Fahrtrichtung Basel geht am Dienstag, 25. Mai, in Betrieb. Das Gleis in nördliche Fahrtrichtung wird dann an den folgenden beiden Wochenenden angebunden. Der Bahnsteig in Fahrtrichtung Freiburg geht am Montag, 7. Mai, in Betrieb.