Auggen Bammerthüsli-Wanderung, Yoga und Wein

Erstmals haben die Weinbauverbände in Baden und Württemberg gemeinsam „Weinerlebnisführer“ ausgebildet. Unter den 22 Absolventen sind Elke Zöllin aus Auggen und Günter Fader aus Laufen. Die rund 200 Stunden umfassende Ausbildung fand an der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau in Weinsberg sowie am Staatlichen Weinbauinstitut in Freiburg statt. Nach neun Monaten, in denen der Unterricht abwechselnd in Freiburg und Weinsberg stattfand, konnten die Teilnehmer das entsprechende Zertifikat der Industrie- und Handelskammer (IHK) als „Weinerlebnisführer Baden-Württemberg“ entgegennehmen.