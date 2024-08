Auggen: Bei der Dorfputzete in Auggen gibts ein Schorle als Lohn

Dies Mitmach-Aktion mit Belohnung wird unter dem Motto „Suufer isch schööner!“ am Samstag, 31. August, von 9 bis 15 Uhr stattfinden. Müll, Dreck oder Unkraut sind Ärgernisse – nicht nur für die Bürger, sondern auch für Besucher und Gäste. In Zeiten immer größerer Sparzwänge kann die Gemeinde dem erforderlichen Reinigungsaufwand kaum mehr nachkommen. Doch Auggen hat zum Glück seine engagierten und an sauberen Straßen und Plätzen interessierten Mitbewohner, von denen viele dabei sein werden beim Auggener Clean Up-Day – dem großen Putzsamstag mit Spaß, heißt es in der Ankündigung der Schlawiner. Start ist vor der eigenen Haustür – ob als Straßengemeinschaften oder Solo-Cleaner. Und schon sind die gemeindeeigenen Straßen, Wege und Plätze blitzblank.