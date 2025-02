Im Gesamtangebot von Himmelsbach und Scheurer sind für die Verkehrsanlagen der Erschließungsstraße mit Straßenbeleuchtung knapp 147 000 Euro berechnet. Hinzu kommen Kosten für Ingenieurbauwerke in Höhe von rund 77 000 Euro für Regen- und Schmutzwasserkanäle, für das erwähnte Schmutzwasserhebewerk in Höhe von 21 862 Euro und für die Trinkwasserversorgung in Höhe von 26 648 Euro. Die Löschwasserversorgung sei ebenfalls gesichert, so Waldkirch.